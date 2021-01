Carla Andrino celebra 35 anos de casamento e declara-se ao marido: "Tem sido incrível"

Um brinde à história de Amor mais bonita de todas. Parabéns meus pais pelos 35 anos de casados", disse numa imagem onde o casal troca um beijo.







Foi há 35 anos quesubiu ao altar com o maestro. Uma data especial que a atriz fez questão de assinalar nas redes sociais, este sábado, através de uma declaração romântica., começou por escrever na legenda de uma fotografia tirada no dia do seu casamento., acrescentou.No mesmo dia, a atriz mostrou a surpresa que recebeu do marido: um ramo de rosas amarelas.À semelhança da artista, também a filha do casal, a atriznão deixou a data passar despercebida.