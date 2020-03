Carla Baía destroçada por não acompanhar a gravidez da filha: "Não foi o que esperava para nós"

Não foi assim que imaginei que iria ser esta nossa aventura filha", começou por escrever.



"Sempre pensei que te iria acompanhar em todas as consultas, ecografias, dias inteiros nas compras para o nosso anjinho, que iria estar contigo quando o sentisses a mexer a primeira vez! Que te iria beijar e abraçar vezes sem conta", continuou.



No entanto, Carla mostra-se agradecida por saber que a filha está em segurança. "Se estivesses a trabalhar seria uma preocupação ainda pior para mim. Sinceramente acho que não saberia como gerir os sentimentos te ver partir todos os dias para uma linha da frente desta epidemia", desabafou.



"Por isso quero dizer-te que não foi o que programei nem o que esperava para nós, mas agradeço todos os dias o timing da tua gravidez", diz ainda, descansada por saber que a filha pode cumprir a quarentena nesta fase delicada.



"Amo-te muito minha princesa de encantar e acredita que vai ficar tudo bem", terminou Carla Baía, emocionada.





Perante as palavras da mãe, a filha do ex-futebolista português não resistiu a deixar uma mensagem ternurenta à mãe. "Não podes dizer essas coisas a uma grávida isolada com as hormonas aos saltos", brincou a jovem de 29 anos. "Logo, logo estamos juntas, comigo a dizer-te que não gosto nada disso e a perguntar-te o que é que veste um recém-nascido no verão", escreveu ainda.

Carla Baía não conteve a emoção e decidiu declarar-se à filha, Diana Pinto, que está a atravessar um momento especial ao estar grávida pela primeira vez, fruto da relação com o namorado, Ricardo Menezes.A ex-mulher de João Pinto, pai de Diana, partilhou um desabafo através das redes sociais onde mostra estar a sofrer com a distância que as duas estão a atravessar nesta altura, de forma a cumprir as medidas de prevenção contra o coronavírus.