Carla Matadinho quebra silêncio sobre o passado

A empresária nunca havia contado pormenores da infância, mas decidiu fâze-lo agora em conversa com Fátima Lopes., apontou.A morte do pai deixou uma marca profunda para sempre na vida da modelo., revelou.As dificuldades atingiram toda a família e Carla Matadinho acabou por sair de casa em tenra idade, aos 12 anos.A má-relação com a mãe afastou-a da Alcáçovas. "", explicou.Encontrou o conforto junto de terceiros., continuou.Atualmente, Carla Matadinho assume estar grata pela família que construiu ao lado do encenador Paulo Sousa Costa. O casal é pai de duas crianças, Letícia, de sete anos, e Sebastião, de três., completou.