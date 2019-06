Carla Matadinho: “Topless fora de questão”

A modelo Carla Matadinho, de 36 anos, revela que costuma optar por férias dentro do País. No seu verão, praia não pode faltar, e beber muita água é indispensável.A ex-Miss Playboy revela ainda que não é adepta de topless.– Temos um País muito rico, não é preciso sair de cá. Claro que viajar nos enriquece sempre, mas quanto a mim, com dois filhos pequenos, opto por ficar mais por aqui, para não os sujeitar a longas viagens.– Praia, sempre praia em primeiro lugar. E o mar calmo, não gosto de ondas.– Verão quente com água fria.– Entro devagar na água, mergulhos é sempre com muito cuidado.– Obrigatório: água e protetor solar. Tenho muito cuidado com a pele. Dispenso o vento. Praia com vento não sabe bem a ninguém.– Biquíni. Nunca me habituei ao fato de banho. Não gosto de ficar com grandes marcas.– Está fora de questão. Não sou adepta, seja onde for. Não me deixa nada confortável, mas respeito ao máximo.– De pijama, sempre. Sou muito friorenta. Mesmo em dias quentes, não consigo dormir despida.– Eu não concordo com isso. É um clichê. Quando estamos com a pessoa certa, no momento certo, não é o clima que importa para ter mais ou menos vontade.Carla Matadinho tem 36 anos e é natural de Évora.Em 2002, tornou-se na primeira Miss Playboy em Portugal. Casada com Paulo Costa, gere com ele a produtora Yellow Star Company, responsável pela programação do Teatro Armando Cortez.