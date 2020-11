Carlos Aleluia não contou à namorada que se inscreveu no ‘Big Brother’

Carlos Aleluia foi convidado de Manuel Luís Goucha, esta segunda-feira, no ‘Você na TV’. À conversa com o anfitrião do programa, o concorrente revelou que não contou à namorada que se inscreveu no ‘Big Brother - A Revolução’.

"Quando me inscrevi não falei com ela, porque achava que não ia entrar (…) estava a evitar uma discussão", começou por contar.

O concorrente, que foi expulso do reality show na gala do último domingo confessou que teve medo da reação da namorada: "Ela podia levar a mal por causa da fama destes programas".

Mais tarde, Carlos mudou de ideias e decidiu contar à namorada que se inscreveu no programa: "Eu só lhe quis meter na cabeça que aquilo não era uma 'Casa dos Segredos' e que não ia ter missões para me envolver com alguém".

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Concorrente foi expulso na gala do último domingo.