Carlos Areia revela vontade de ter mais um filho

"A Luísa Castel-Branco disse que é egoísmo ser pai aos 70 anos, eu acho que é uma estupidez falar-se nessas coisas de homens mais velhos com mulheres mais novas. Isso é uma burrice. As pessoas gostam umas das outras e acabou", referiu.



Sobre o facto de filhos de pais com idade avançada terem maior probabilidade de perder os pais cedo, Carlos Areia defende: "Todos perdemos as mãe e os pais um dia".





Quase a fazer 80 anos, se calhar, está a apetecer-me ter um filho

Carlos Areia, de 79 anos, namora há 15 com Rosa Bela, de 31, e o tema filhos já é algo que está a ser considerado pelo casal.A novidade foi revelada pelo próprio durante o programa 'TVI Extra', quando respondeu a um comentário recente feito por Luísa Castel-Branco sobre a paternidade em idade avançada.O ator e a companheira estão a ponderar ter filho e não deixam que a idade seja uma barreira., afirmou, e acrescentou que apenas quis proteger Rosa Bela que estava em início de carreira. A decisão foi ponderada, mas já se senteda escolha., revelou, garantindo que tem