Carlos Costa mostra-se completamente nu

Carlos Costa voltou a surpreender os fãs.O cantor mostrou-se completamente nu, a posar deitado no chão, sem pudores nem medo das críticas.O ex-concorrente do programa 'Ídolos', que capta as atenções nas redes sociais pela ousadia que exibe, mostra-se cada vez mais despreocupado com as críticas., escreveu na legenda da publicação, onde acrescentou a palavra, confiante da sua imagem.Os milhares de seguidores que o acompanham elogiaram o artista.", escreveram alguns admiradores.No entanto, outros não lhe pouparam críticas., brincou um seguidor.