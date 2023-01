Carlos Costa muda de vida. Conheça a nova profissão do cantor

Foto: D.R.

27 jan 2023 • 21:20

Vanessa Fidalgo

Afastado do palco por falta de oportunidades, Carlos Costa, ex-concorrente de 'Ídolos' (SIC), encontrou no imobiliário, mais concretamente na venda de casas de luxo, a sua nova profissão.



A novidade foi avançada pelo próprio através da rede social Instagram, onde partilha um pouco da sua vida profissional, agora associada a uma grande rede de transações imobiliárias. "A arte e a magia do ramo imobiliário é algo indescritível", escreveu, sobre o desafio de "encontrar e mediar o futuro lar dos portugueses e investidores". E o passado artístico até se revela útil para atrair mais clientela. Aproveitando os mais de 100 mil seguidores que tem no Facebook e os 60 mil fãs do Instagram, Carlos divulga diariamente o seu trabalho para quem quer comprar ou vender um imóvel.