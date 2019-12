Carlos Cruz apanha susto com a saúde

Carlos Cruz com a filha Marta

Aos 77 anos, o antigo apresentador de televisão voltou a viver um enorme susto de saúde e foi hospitalizado na sequência de um AIT, um Acidente Isquêmico Transitório, que dura menos de uma hora e que é causado por um bloqueio temporário do fornecimento de sangue ao cérebro.Carlos Cruz estava em casa quando se sentiu mal e foi socorrido pela filha, Marta Cruz, que o levou imediatamente para o hospital. Aqui, o apresentador ficou a saber que tinha uma obstrução nas artérias carótidas, que têm uma função fundamental no organismo: a de levar sangue e oxigénio para o cérebro.Apesar do momento de grande alarme, Carlos Cruz está livre de perigo e não apresenta sequelas.