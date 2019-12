Carlos Cruz sofre AVC e é levado para o hospital pela filha

Carlos Cruz, de 77 anos, viveu recentemente mais um susto com a saúde e teve de ser hospitalizado na sequência de um AVC. O antigo apresentador estava em casa quando se sentiu mal e ligou à filha Marta, que o levou para o hospital.



Segundo foi possível apurar, Carlos Cruz ficou internado para ser submetido a uma série de exames médicos mas acabou por ter alta, e já se encontra a recuperar em casa, está estável e não terá ficado com sequelas do AVC. O episódio aconteceu há cerca de três semanas e a família tem vigiado de perto a situação do antigo apresentador.





O CM tentou contactar a filha, que tem sido o seu grande apoio nesta fase, mas Marta preferiu não comentar o assunto.Recorde-se que em julho de 2016, o ex-apresentador saiu da prisão da Carregueira, onde cumpria pena no âmbito do processo Casa Pia e está atualmente em liberdade condicional.