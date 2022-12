Carlos III estreia-se com mensagem natalícia a agradecer amor dos súbditos Família real passou o Dia de Natal em Sandringham, mas nem Harry nem Meghan estiveram presentes.

Carlos III estreia-se com mensagem natalícia a agradecer amor dos súbditos

No primeiro Natal na qualidade de rei, Carlos III endereçou aos britânicos uma mensagem onde reconheceu o custo de vida crescente e elogiou o trabalho dos voluntário que ajudam os mais necessitados a enfrentarem "um momento tão difícil". A partir da Capela de St. George, no Castelo de Windsor, onde estão sepultados ambos os pais, o monarca referiu-se também à sua "querida mãe", Isabel II, falecida em setembro, e agradeceu "as cartas profundamente tocantes, as mensagens e os cartões de Natal" que os súbditos lhe têm enviado - a ele e a Camila. "Não consigo agradecer-vos o amor e simpatia que dedicam à minha família", disse.



O rei e a rainha consorte passaram o dia de Natal em Sandringham, e segundo a imprensa britânica, a maior parte da família estava convidada - menos Harry e Meghan Markle. Quebrando a tradição, Carlos III e Camila tencionam sair da casa de Sandringham, em Norfolk, logo a seguir às festas, para passarem o fim de ano na sua residência de Birkhall, em Balmoral, Escócia. A rainha Isabel II costumava permanecer em Sandringham até dia 6 de fevereiro, data em que morreu o pai, o rei George VI.

