Carlos III já foi coroado rei

Oito meses depois de se ter proclamado rei, Carlos III assumiu, este sábado, o trono do Reino Unido. Sete décadas após a coroação da rainha Isabel II, o mundo voltou testemunhar um momento histórico. Milhares de pessoas encheram as ruas de Londres para aplaudir a realeza, mas também houve protestos antimonarquia.



Carlos III foi coroado rei e chefe de Estado de 14 nações da Commonwealth, na Abadia de Westminster, perante cerca de dois mil convidados, entre família real, figuras de Estado e celebridades das mais diversas áreas, numa cerimónia repleta de tradição que seguiu rituais ancestrais.



O monarca foi ungido nas mãos, no peito e na cabeça com azeite consagrado, numa cerimónia que simboliza o momento em que se tornou o líder da igreja anglicana. Foi então despojado das vestes que trazia e recebeu as joias da coroa, que simbolizam a transmissão de poderes, entre elas a espada de Estado.

Depois da coroação de Carlos III, a rainha consorte, Camilla, de 75 anos, recebeu uma coroa que pertenceu à rainha Mary, avó de Isabel II. Segundo o Palácio de Buckingham, Camilla optou por não ter uma coroa própria, como foi habitual, por questões de sustentabilidade.



A cerimónia de coroação terminou com o aceno real na varanda de Buckingham. Veja as fotos na galeria.