Carlos Marín ia casar com a ex-mulher

Carlos Marín

01:30

A ex-mulher do cantor Carlos Marín, dos Il Divo, Geraldine Larossa, marcou presença no funeral do cantor, na passada segunda-feira e revelou que os dois estavam reconciliados e que planeavam casar novamente. "Durante estes dois anos de pandemia, estivemos juntos. Nós íamos casar e isso acabou por não acontecer", disse aos jornalistas à saída das cerimónias fúnebres, em Madrid, Espanha.Geraldine (44 anos), que é francesa, namorou com Marín durante 13 anos e estiveram casados três anos, de 2006 a 2009. Embora divorciados, a separação foi amigável e o casal manteve sempre uma relação de amizade, que no início da pandemia acabou por se tornar mais forte.Recorde-se que o cantor espanhol de 53 anos morreu no passado dia 19 de dezembro, vítima de Covid-19 (variante Delta), num hospital em Manchester, Inglaterra, onde se encontrava para atuar com os Il Divo.Apesar de ter vários sintomas, o artista terá demorado várias dias a deslocar-se a um hospital, colocando em risco a sua saúde. Acabou por dar entrada no hospital no dia 7 de dezembro e foi, de imediato, colocado em coma.