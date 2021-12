Carlos ‘perde trono’ para Rihanna Cantora foi declarada heroína nacional no seu país.

Cerimónia assinalou fim da influência colonial britânica e o início de uma nova república

Foto: Reuters

01:30

A pequena ilha de Barbados, no lado oriental das Caraíbas, proclamou-se na passada terça-feira uma república, 55 anos depois da independência, retirando à rainha Isabel II o título de chefe de Estado. Mesmo assim, a cerimónia, realizada na capital, Bridgetown, contou com a presença do príncipe Carlos e também da cantora Rihanna, que foi ‘coroada’ com o título de heroína nacional.



Natural dos Barbados. Rihanna , de 33 anos, é uma das mais famosas vozes negras da atualidade. Na sua terra natal subiu ao palco para cantar uma canção e foi recebida por uma multidão em êxtase. Seguiu-se um discurso do príncipe Carlos, convidado a assistir à tomada de posse de Sandra Mason, que foi declarada a primeira presidente daquele país.

