Carminho está grávida

carminho

Foto: Sérgio Lemos

11:18

Carminho vive dias felizes no plano pessoal. A fadista de 35 anos está à espera do primeiro filho. O bebé é fruto da relação com o produtor musical João Gomes, com quem casou recentemente em segredo.A artista, que faz sucesso além fronteiras, tinha sido casada com Diogo Clemente, atual companheiro de Carolina Deslandes. Na altura, a relação terminou de forma inesperada, com rumores de traição por parte do produtor.A notícia foi avançada esta manhã no 'Você na TV', da TVI.