Carminho sobre o papel de mãe: “Está a ser maravilhoso”

Fadista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’.

11 nov 2020 • 15:36

Carminho esteve na manhã desta quarta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’ da TVI. A fadista foi falar do seu novo projeto, um livro infantil intitulado 'Amália, já sei quem és', que apresenta Amália Rodrigues aos mais pequenos. O anfitrião do programa aproveitou o tema de conversa e questionou a artista sobre como está a ser o papel de mãe.

"Não sei, acho que está a ser maravilhoso", disse a cantora, não revelando mais pormenores.

Sobre como é que a família está a viver a chegada do bebé, a artista garantiu estarem todos "muito felizes".

Recorde-se que a cantora de 35 anos foi mãe há cerca de seis meses. O bebé é fruto da sua relação com o músico João Pimenta Gomes.