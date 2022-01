Carnaval do Rio cancelado mas desfiles mantêm-se Autarca Eduardo Paes cancelou o Carnaval de rua daquela cidade brasileira, que arrasta milhões de foliões.

Carnaval no Rio de Janeiro

06:00

O autarca do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, cancelou o Carnaval de rua daquela cidade brasileira, que arrasta milhões de foliões atrás de cantores famosos e anónimos, devido ao aumento de casos de Covid-19. Os desfiles das Escolas de Samba, no entanto, foram mantidos. Paes tomou a decisão, apoiada com tristeza pelos principais blocos, depois do alerta do comité científico da edilidade de que as infeções por coronavírus fariam do Carnaval de rua um evento de altíssimo risco por não ser possível qualquer controlo da multidão.

