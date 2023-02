Carnaval: Samba, cor e animação ao estilo brasileiro

01:30

Humberto Barbosa

O Rio de Janeiro é o palco da mais famosa festa brasileira. Na passada noite de domingo, começou a abertura oficial das apresentações do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. No total, seis escolas desfilaram pela avenida até de manhã.Leia no Correio da Manhã.