Carolina Carvalho antecipa verão quente Após ter sido estrela da campanha de lingerie, atriz foi também escolhida para promover linha de praia.

01:30

Carolina Carvalho está a atravessar uma das fases mais promissoras da sua carreira, já que dá cartas em várias frentes: é um dos rostos da série ‘Da Mood’, que estreou no passado sábado na RTP 1, encontra-se a promover o videoclipe que gravou com o namorado, David Carreira, ‘Baby Boo’, está prestes a lançar a nova coleção de roupa da sua marca, e é cada vez mais uma estrela de moda. E esta semana anunciou uma novidade nesta área: é uma das protagonistas da linha de roupas de praia de uma marca italiana.



A namorada de David Carreira mostrou-se orgulhosa do resultado final da produção e partilhou algumas fotografias com os seguidores. “Olá, verão, já tinha saudades”, escreveu na legenda, levando a que chovessem elogios às suas curvas. A atriz de 27 anos já tinha sido escolhida para promover a lingerie para a primavera/verão da marca.

