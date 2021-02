Carolina Carvalho arranca suspiros com decote atrevido: "Gata"

Carolina Carvalho recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para mostrar o presente oferecido pelo namorado, David Carreira durante o concerto solidário que fez em homenagem à irmã Sara Carreira, que morreu em dezembro passado, vítima de um trágico acidente de viação.



No concerto solidário exibido este domingo no canal de youtube do cantor, o casal protagonizou um momento muito romântico ao cantarem juntos a canção 'Do Jeito Dela'. Logo após a atuação, o músico aproveitou a ocasião e ofereceu um presente especial à namorada, dias antes do dia de São Valentim. "Como fizemos há pouco tempo três anos de namoro, pedi à Tezenis para me ajudar a dar-te um presente... Sabes que nunca tive jeito para prendas", disse, antes de oferecer um conjunto de lingerie à sua mais que tudo.

Surpreendida, a atriz agradeceu o gesto: "Uh la la! O que temos aqui! É muito giro, é romântico! Obrigada, meu amor".



Esta segunda-feira, Carolina fez questão de mostrar aos seguidores uma imagem onde exibe o decote atrevido. De imediato, a atriz conquistou a atenção dos internautas e arrancou muitos 'suspiros'. "Gata", "Fica-te a matar", "Fica-te tão bem", "Oh meu deus, o que é isto" ou "Wow", são alguns dos elogios que se podem ler na caixa de comentários da publicação.