Carolina Carvalho, de 28 anos, encantou os seus seguidores com duas fotografias em lingerie, que publicou no Instagram, fruto de uma parceria com a marca Tezenis.Só passaram três meses desde o nascimento do filho, Lucas, mas Carolina Carvalho mostrou que está a recuperar bem a sua forma física que tinha antes de engravidar.A atriz e David Carreira têm partilhado vários momentos com o primeiro filho em comum. Estão muito felizes com a chegada do pequeno Lucas, ainda que optem por continuar a não mostrar o rosto do bebé.Veja as fotografias na galeria.