Carolina Carvalho atrevida com novo visual

Com o cabelo bem curto, para dar vida à sua personagem na série ‘Golpe de Sorte’, da SIC, Carolina Carvalho tem apostado em fotografias que evidenciam o seu novo visual, que tem sido alvo de vários elogios.Entre as publicações com mais sucesso, estão aquelas em que a musa de David Carreira surge com pouca roupa em poses atrevidas e sexy.