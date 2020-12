Carolina Carvalho brinda fãs com curvas sensuais

Carolina Carvalho está imparável no que toca a projetos profissionais. Numa das melhores fases da sua carreira na televisão e cinema, a namorada de David Carreira dá também cartas no mundo da moda e foi convidada para voltar a protagonizar a campanha de Natal de uma conhecida marca de lingerie italiana.









Nas imagens agora divulgadas, a atriz de 26 anos surge com lingerie vermelha, alusiva a esta época festiva, rodeada de embrulhos. E quem recebeu os presentes foram mesmo os seguidores, que se mostraram impressionados com a sua excelente forma física. No Instagram, onde partilhou o resultado final da sessão fotográfica, Carolina Carvalho mostrou-se “muito feliz” com o trabalho.

No pequeno ecrã, Carolina faz sucesso na série de época ‘Generala’, da plataforma OPTO, e em ‘Golpe de Sorte’, da SIC.





À margem disso, a namorada do filho de Tony Carreira vinga como empresária e já lançou mais uma coleção da sua marca de roupa.



Sucesso no cinema com filme das Doce

Carolina Carvalho vai chegar em breve ao grande ecrã. A jovem integra o elenco do filme ‘Bem Bom’, sobre a mítica banda da década de 1980 Doce. À atriz coube a tarefa de interpretar a cantora Helena Coelho