10 mar 2022 • 01:30

Carolina Carvalho revelou que deu um passeio de helicóptero com a mãe por Lisboa. Mas foram as parecenças entre as duas que deixaram os seguidores surpresos, havendo quem afirmasse que pareciam "irmãs gémeas".



A atriz concordou: "Às vezes olho duas vezes para a foto para ver qual delas sou eu."

