Carolina Carvalho declara-se a David Carreira: "Acordei com saudades"

Carolina Carvalho mostra-se cada vez mais apaixonada pelo namorado, David Carreira.



Esta terça-feira, a atriz revelou ter saudades do cantor e recordou uma viagem especial que fizeram juntos no início do ano.

"Acordei com saudades de estar aqui, contigo", escreveu o rosto da SIC na legenda da fotografia que partilhou nas redes sociais, onde o casal surge animado durante o tempo que desfrutou na ilha do Sal, em Cabo Verde.

Os milhares de fãs que acompanham o casal ficaram 'derretidos' e não resistiram a deixar várias mensagens ternurentas.



"O meu casal preferido", "Lindos ", "Perfeitos", "Adoro", foram algumas das mensagens.



Além do romance com David Carreira, que foi oficializado no início do ano passado pelo casal, Carolina Carvalho também tem captado as atenções pelas imagens onde exibe a forma física que tem partilhado, em biquíni.