Carolina Carvalho dedica prémio a Maria João Abreu: "Sempre foi e continuará a ser a alma do 'Golpe de Sorte'"

Troféus Impala de Televisão.





foi uma das grandes estrelas sensação da série 'Golpe de Sorte', da SIC. O desempenho da atriz rendeu-lhe a distinção de Melhor Atriz na categoria Séries pela seu papel, nosA namorada de David Carreira mostrou-se feliz pelo reconhecimento e, que era a protagonista da série., começou por dizer.

"Não poderia deixar, até porque esta nomeação vem através do 'Golpe de Sorte', de dedicar este prémio à Maria João Abreu. Sempre foi e continuará a ser a alma do 'Golpe de Sorte' e quem fez com que esta série chegasse junto dos portugueses e tivesse tanta aderência por parte deles. Por isso, este prémio, obviamente, é para ela", dedicou.



Recorde-se que a Maria João Abreu morreu a 13 de maio, depois de ter sido internada a 30 de abril com um aneurisma cerebral. Depois de duas semanas em coma induzido, a ex-mulher de José Raposo não resistiu a complicações derivadas do problema de saúde.