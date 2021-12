Carolina Carvalho e David Carreira em viagem ao México com Lourenço Ortigão e Kelly Bailey Casal despede-se de 2021, ao lado dos amigos, do outro lado do Atlântico.

Carolina Carvalho e David Carreira estão no México. O casal juntou-se a Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, que já estavam em Cancún, para umas férias a quatro. A atriz da SIC tem partilhado, nas suas redes sociais, alguns dos momentos passados ao lado do namorado e dos amigos. “Últimas memórias de 2021”, escreveu. Também Lourenço Ortigão e David Carreira partilharam com os fãs momentos de descanso. Do outro lado do Atlântico, os quatro amigos estão alojados num hotel de luxo, em que uma noite pode chegar aos mil euros.



Esta não é a primeira vez que Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Carolina Carvalho e David Carreira passam férias juntos. Depois de já terem estado na ilha da Madeira e no Algarve, em casa de Tony Carreira, os dois casais escolheram agora Cancún para se despedir de 2021 e dar as boas-vindas a 2022.

