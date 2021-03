Carolina Carvalho e David Carreira fazem tatuagem em homenagem a Sara Carreira

05 mar 2021 • 12:49

nunca escondeu a relação de grande cumplicidade com a cunhada, que morreu no passado mês de dezembro, num acidente de viação, na A1, em Santarém. Próximas uma da outra, as duas tinham por hábito partilhar fotografias juntas. De modo a imortalizar a cantora, a atriz decidiu prestar-lhe uma homenagem, fazendo uma tatuagem simbólica. No entanto, não foi a única. O namoradotambém decidiu homenagear a irmã.À semelhança da jovem que tinha a asa de um anjo tatuada no pulso, o casal fez o mesmo. A jovem cantora chegou a explicar o seu simbolismo durante uma entrevista. "Fiz para o meu pai por causa da música 'Hoje menina amanhã mulher'. Há uma parte da música em que ele diz um anjinho e foi por isso", disse na altura ao site Selfie.Nas fotos das contas respetivas de Instagram, é possível ver a tatuagem dos dois.Também Mickael Carreira fez exatamente a mesma tatuagem no pulso, como forma de homenagear a irmã . "Os últimos dias têm sido muito difíceis, estranhos e custa-me acreditar que é verdade. Apesar de seres a mais nova ensinaste-me tanto e continuas a ensinar... Je t’aime ma Sara. Obrigado pelo apoio, força e homenagens lindas que fizeram", revelou na altura.