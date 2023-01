Carolina Carvalho e David Carreira já foram pais

27 jan 2023 • 17:40

A atriz Carolina Carvalho e o cantor David Carreira foram esta sexta-feira à tarde, dia 27, pais pela primeira vez.Carolina deu à luz um menino, no Hospital da Luz, em Lisboa, apurou o CM. Aliás, foi a própria atriz a dar a notícia nas redes sociais. Entretanto, o filho de Tony Carreira também avançou com a boa notícia num 'storie' no Instagram. O casal não podia estar mais feliz com a chegada do bebé.