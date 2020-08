Carolina Carvalho e Isabela Valadeiro em tarde escaldante na piscina

A temperatura subiu durante uma escapadinha entre amigas até Cascais, onde Isabela Valadeiro, de 23 anos, e Carolina Carvalho, de 25, decidiram aproveitar o calor.Radiantes por passarem tempo juntas fora do trabalho, as atrizes da SIC presentearam os milhares de seguidores que as acompanham nas redes sociais com fotografias onde surgem juntas em poses ousadas durante a estadia no Hotel Cascais Miragem, de cinco estrelas.O ator Jorge Corrula não resistiu a brincar com as colegas. “Migas de entrecosto”, escreveu. “Brasas”, “Deusas”, “Maravilhosas”, “Formas atléticas”, “ foram alguns dos elogios deixados pelos admiradores das beldades, que brilham na estação de Paço de Arcos.