Carolina Carvalho e Júlia Palha juntas para dar força às mulheres

Atrizes da SIC tentam combater as críticas e a inveja no universo feminino.

Carolina Carvalho e Júlia Palha

Foto: Direitos Reservados

Carolina Cunha





A atriz da SIC mostra-se revoltada com “inveja e ideias preconcebidas” entre mulheres, sobre alguém que se conhece através de um ecrã, denunciando que já foi vítima destes ‘ataques’ por parte de outras mulheres. “Invejamos belezas, corpos e vidas [...] Tentamos fazer outras mulheres sentirem-se mal para nos sentirmos menos pequeninas”, escreveu.



Decidida a incentivar o empoderamento feminino e a combater as críticas entre mulheres, Júlia Palha usou as redes sociais para deixar um alerta sobre esta temática, que gera controvérsia.

Uma opinião que partilha com a amiga Carolina Carvalho a quem deixa largos elogios e aponta como um “mulherão, genuína, bem resolvida e que não perde tempo com intrigas”.





Unidas contra as críticas e inveja no universo feminino, as colegas, que contracenam na nova novela da SIC, apelam à união entre as mulheres.