Carolina Carvalho elogia bumbum de Filipa Areosa

Agora, a ex-namorada de Tiago Teotónio Pereira vai mais longe. "Agora vou virar lésbica e pode ser que me ajude a ultrapassar esta minha doença", afirmou Filipa, em entrevista à RFM, em relação ao sentimento da personagem que interpreta, que está a atravessar um profundo desgosto por causa do ex-namorado, e acaba por se tornar homossexual.



Além disso, as duas atrizes não se mostram indiferentes às curvas uma da outra. "A Filipa Areosa tem um bom rabo", afirmou a ex-namorada de David Carreira, quando foi questionada pelos locutores da RFM, juntamente com outros amigos da atriz. Filipa não hesitou em responder: "Ela também tem [um bom rabo]".



Recorde-se que Filipa Areosa terminou a relação com Tiago Teotónio Pereira e está aparentemente solteira. Os dois sempre garantiram que ficaram amigos e Filipa garantiu agora que nunca voltou, nem pretende "voltar para um ex-namorado". Já Carolina continua a viver um romance intenso com o filho mais novo de Tony Carreira.



Atualmente, Filipa Areosa integra o elenco da novela 'Nazaré', na SIC, e Carolina continua a brilhar no pequeno ecrã na série 'Golpe de Sorte', no mesmo canal.

têm dado que falar por protagonizarem cenas íntimas e quentes, com troca de beijos à mistura, na peça de teatro, em cena no Teatro Aberto, em Lisboa.Depois de Filipa Areosa ter assumido que sente uma atração por Carolina Carvalho, o clima que se faz sentir entre as duas continua a dar que falar.