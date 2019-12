Carolina Carvalho exibe corpo em produção fotográfica

06:00

Carolina Carvalho continua a derreter corações. Apesar de estar mais feliz do que nunca na vida amorosa ao lado de David Carreira, com quem assumiu a relação no início deste ano, a atriz capta cada vez mais atenções pela sua sensualidade.Estrela da nova capa da revista ‘Women’s Health’, tem recebido rasgados elogios ao corpo trabalhado que exibe fruto dos cuidados que tem tido com a alimentação e graças aos treinos no ginásio.Recentemente, Carolina desfrutou da paisagem do Gerês ao lado do filho mais novo de Tony Carreira. O casal escolheu este local para passar o Natal na companhia da família.