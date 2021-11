Carolina Carvalho faz viagem em família aos Açores Namorada de David Carreira esteve com os irmãos em S.Miguel.

Carolina Carvalho faz viagem em família aos Açores

01:30

Sónia Dias

Após um ano intenso de trabalho, Carolina Carvalho aproveitou uns dias livres na sua agenda e rumou na companhia da família até aos Açores. A atriz de 26 anos confessou nas redes sociais estar radiante por ter tido a oportunidade de fugir um pouco da rotina e de se divertir na companhia dos irmãos na ilha de São Miguel. "Viemos aos Açores passar uns dias em família. Vale por tudo estar com vocês, fazem-me muito feliz", escreveu a namorada de David Carreira.



Carolina Carvalho é muito ligada à família e tem seis irmãos. Em entrevista ao ‘Alta Definição’ (SIC), a atriz de ‘A Serra’, também do canal de Paço de Arcos, confessou que tem mágoa de os pais se terem separado. "Estamos mais unidos, mas não te vou mentir que tenho saudade de ver os meus pais juntos. É muito imaturo dizer isto porque as pessoas separam-se porque têm de se separar. Mas eu não acho que eles se tenham separado por falta de amor", disse.

Mais sobre

artigos relacionados