Carolina Carvalho grava cenas escaldantes na televisão

Com um novo visual, Carolina Carvalho, de 25 anos, está de volta ao pequeno ecrã na série ‘A Generala’ (SIC) e promete dar que falar. Além do corte radical de cabelo para abraçar a nova personagem, a atriz protagoniza cenas de sexo escaldante.Despida de pudores com o corpo e imagem, a namorada de David Carreira deixa pouco por revelar nas cenas íntimas e tórridas que prometem surpreender os telespetadores. De resto, o seu lado mais ousado e sedutor, as curvas e a sensualidade estão em destaque nas primeiras imagens divulgadas. Baseada em factos reais, ‘A Generala’, escrita por Patrícia Muller e Vera Sacramento, passa-se nos anos 90 e conta a história de uma mulher que foi general durante 20 anos.

Este é um dos maiores desafios profissionais de Carolina, que não esconde o entusiasmo com o projeto. “Uma série única da SIC que está a pôr-me à prova em todos os sentidos”, partilhou a atriz nas redes sociais. A série, que estreia em novembro, conta também no elenco com Soraia Chaves, João Jesus, António Capelo, Margarida Marinho e José Fidalgo, entre outros.



David é um dos pilares da atriz

Carolina Carvalho e o cantor David Carreira mantêm um namoro há cerca de três anos. O casal, que já vive junto, mostra-se cada vez mais unido e David é um dos principais apoios da atriz na sua carreira profissional. Na mudança de imagem para a nova personagem, o filho de Tony Carreira mostrou-se surpreendido e teceu largos elogios à namorada, destacando a sua "beleza natural". Atualmente o casal está dividido entre canais, uma vez que David integra o elenco da nova da TVI ‘Bem Me Quer’, que também tem estreia prevista para novembro.



Sexo e intimidade na ficção lusa

As cenas escaldantes fazem parte da ficção nacional. Soraia Chaves deu que falar em ‘O Crime do Padre Amaro’, ao surgir em cenas quentes, sem pudores ou preconceitos com o corpo. Com as curvas em grande evidência, a atriz mostrou o seu lado mais ousado e provocador nas cenas com Jorge Corrula, que marcaram os espetadores pela sua grande intensidade.



Nas novelas da SIC e TVI, os momentos de intimidade protagonizados por algumas atrizes também dão que falar. É o caso de Fernanda Serrano, que já deu vida a personagens ousadas com cenas de cariz mais sexual. Nestes momentos escaldantes, as atrizes surgem muitas vezes em lingerie e deixam em destaque os seus atributos.



Devido à enorme exposição da sua imagem, as artistas, de todas as idades, fazem questão de manter os cuidados com o corpo. A confiança e o à vontade também são fundamentais na gravação das cenas.