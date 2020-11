Carolina Carvalho já pensa na família com David Carreira: "Vejo-me com muitos filhos"

Namorada de david carreira está focada no trabalho, mas já pensa no futuro

Carolina Carvalho está numa das melhores fases da sua carreira, no entanto, já faz planos para aumentar a família ao lado de David Carreira., disse em conversa com Carolina Patrocínio. A atriz, de 25 anos, e o filho de Tony Carreira, de 29, estão juntos há três anos e mostram-se mais apaixonados do que nunca.