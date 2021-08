Carolina Carvalho leva família à casa de Tony

Atriz viajou com o namorado David carreira, com o pai e os irmãos até ao Sul do País. Clãs unidos em momentos especiais para assinalar dias de verão

21 ago 2021 • 14:26

O namoro entreestá cada vez mais firme. De tal forma, que o cantor convidou a família da amada paraA atriz ficou muito feliz com a união de todos e fez questão de o mostrar através da partilha de momentos especiais nas redes sociais. Destacou-se um jogo de vólei de rapazes contra raparigas. A vitória pouco importou. No final, o que contou foram os sorrisos e mergulhos na piscina de grandes dimensões da casa em Vilamoura.A relação entre Carolina Carvalho e os sete irmãos é muito especial. É a mais velha e desde sempre que desenvolveu o seu instinto protetor, que se evidenciou após a irmã Simone ser diagnosticada com leucemia. O problema foi ultrapassado com sucesso.