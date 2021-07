Tentei fazer a minha primeira montagem, não sei se correu bem", brincou.



, brincou.

objetivo ajudar crianças e jovens que vão receber bolsas de estudo para concretizar os seus sonhos.





A carregar o vídeo ...

Carolina Carvalho mostra momentos inéditos ao lado de David Carreira

Esta sexta-feira é um dia especial para o clã Carreira.não deixou passar a data em branco, tendoA atriz partilhou alguns desses momentos inéditos com os seguidores e deixou uma mensagem ao namorado.O filho de Tony Carreira mostrou-se encantado com a declaração de amor de Carolina Carvalho eEste aniversário de David Carreira tem um sabor diferente. É o primeiro que passa sem a irmã Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro de 2020, e, por isso, vai transmitir um concerto no Youtube em que promete "muitas surpresas". O valor que angariar no evento vai reverter na totalidade para a Associação Sara Carreira.Recorde-se que Tony Carreira, Fernanda Antunes, Mickael e David Carreira criaram esta associação em memória à jovem que tem como