Carolina Carvalho mostra o lado mais sedutor

Carolina Carvalho, de 26 anos, está a viver uma fase feliz da sua vida. A nível pessoal, segue apaixonada por David Carreira, com quem namora há quase quatro anos. Já a nível profissional é uma das protagonistas de ‘A Serra’, na SIC, e também está a gravar a série ‘A Rainha e a Bastarda’, da RTP 1.Para além do mais, Carolina Carvalho tem assinado acordos de milhares de euros com várias marcas e, atualmente, é protagonista de uma publicidade em que surge de roupa interior. A mais-que-tudo de David Carreira tem dado nas vistas, nas suas redes sociais, com as fotos em lingerie nas quais evidencia toda a sua sensualidade.