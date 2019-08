Carolina Carvalho mostra-se sensual à conquista de Itália

01:30

Carolina Cunha

Aos 24 anos, Carolina Carvalho saltou para a ribalta após ser apresentada como namorada do cantor David Carreira, conquistando diversos trabalhos na ficção nacional. Agora a brilhar na SIC, na novela ‘Golpe de Sorte’, a atriz, que dá vida à personagem Jéssica, faz cada vez mais furor e conquista os fãs com o seu talento e beleza incontestáveis.

O seu sucesso vai além do pequeno ecrã e Carolina já protagoniza diversas campanhas de moda com produções ousadas em que se mostra cada vez mais sexy. Atualmente em Itália, a convite de uma conceituada marca de lingerie, a atriz prepara-se para brilhar numa nova campanha em que irá voltar a exibir as suas curvas deslumbrantes, que são alvo de milhares de elogios.

Ao longo dos últimos meses, David Carreira tem sido o seu principal pilar, e o casal, que mantém uma relação há quase dois anos, mostra viver um romance sólido. Rendidos ao amor, os dois parecem cada vez mais apaixonados e multiplicam-se as declarações de amor em público.