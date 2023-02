Carolina Carvalho partilha fotografia com o filho Esta é a primeira imagem da namorada de David Carreira com o filho.

Esta é a primeira imagem da namorada de David Carreira com o filho

01:30

Carolina Carvalho revelou pela primeira vez uma imagem na companhia do filho, Lucas, que nasceu em janeiro. Na fotografia, no entanto, a atriz não mostrou o rosto do bebé.



Esta é a primeira imagem da namorada de David Carreira com o filho.

Mais sobre