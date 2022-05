Carolina Carvalho prepara mudança para o Brasil

Carolina Carvalho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Decidida a apostar numa carreira internacional, Carolina Carvalho, de 27 anos, já tem planos para o futuro.A namorada de David Carreira prepara a mudança para o Rio de Janeiro, no Brasil, no final deste ano. Objetivo: investir na formação na área da representação e, quem sabe, integrar o elenco de uma telenovela da TV Globo. "No final do ano posso ir além-fronteiras. Está tudo muito bem encaminhado para isso. Portugal vai ser sempre a minha casa e onde tenho a minha família, os meus amigos e o meu namorado. Mas acho que é importante arriscarmos", revelou à revista ‘TV Mais’. Nos últimos anos a artista adiou, várias vezes, o desejo de rumar a terras de Vera Cruz.Quanto ao namoro com o cantor e ator David Carreira, está tudo esclarecido. O casal vai viver alguns meses à distância, mas Carolina garante que não será um problema. "O facto de o David também estar sempre a trabalhar — e de ambos sabermos aproveitar muito bem os momentos juntos — acaba por ser bastante equilibrado", disse, deixando evidente o apoio do namorado à sua decisão .