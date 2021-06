Carolina Carvalho prepara verão escaldante Namorada de David Carreira concilia projetos em televisão com trabalhos de moda.

Verão é sinónimo de sol e mar e para Carolina Carvalho, de 26 anos, os biquínis são a sua grande perdição. Numa nova campanha para uma prestigiada marca de roupa, a atriz da SIC voltou a dar provas da sua beleza e sensualidade e mostra que pretende conciliar a sua carreira na representação com o mundo da moda. Além do seu sorriso contagiante, a artista que brilha na novela ‘A Serra’ (SIC) dá que falar com as suas curvas ousadas e sedutoras que estão em grande evidência.



Confiante, Carolina surge com modelos reduzidos e mostra que mantém todos os cuidados com a sua imagem. Além de uma alimentação equilibrada, os treinos fazem parte das rotinas da atriz, que tem vindo a conquistar cada vez mais o carinho e atenção dos portugueses. Nas redes sociais, em que coleciona mais de 400 mil seguidores, mostrou-se orgulhosa e satisfeita com o resultado da produção fotográfica. Recorde-se que a par da sua carreira de atriz, ao longo dos últimos anos, Carolina tem sido requisitada por diversas marcas.

