Carolina Carvalho protagoniza cenas picantes

01:30

Carolina Marques Dias

Na série ‘A Generala’, da plataforma OPTO, e que está a ser transmitida na SIC, Carolina Carvalho mostra o seu lado mais ousado e sensual.No primeiro episódio, a atriz, de 27 anos, surge a protagonizar cenas de sexo com Ricardo Pereira, e expõe parte do corpo. Embora a prestação de Carolina tenha rendido vários elogios por parte dos fãs, David Carreira já confessou que prefere não ver a namorada a interpretar este tipo de cenas."Não, claro que não [vejo]. Isso, claro que não. Temos uma relação muito tranquila em relação a isso. Ela até brinca e eu também brinco", disse no passado mês de julho no ‘Dois às 10’, da TVI.Nas últimas semanas, Carolina Carvalho e David Carreira têm estado separados por causa do trabalho. A atriz está no Brasil a gravar um filme e o cantor tem percorrido o País a dar concertos.