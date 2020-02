Carolina Carvalho revela ajuda do namorado: "O David tem-me apoiado muito"

Jovem recorre à experiência do namorado para enfrentar desafio do canto em filme.

16 fev 2020 • 15:31

A dar vida a Helena Coelho no filme de homenagem às Doce,, de 25 anos, tem recorrido à experiência do namorado, David Carreira, de 28, para fazer um brilharete nas gravações.Embora conte com a preciosa ajuda do companheiro, a estrela da SIC está a ser acompanhada por um professor de canto especializado e de dança. "Sinto-me cada vez mais confortável. Dá-me uma bagagem muito grande e no futuro vai ser útil", assegura.Além de protagonizar o filme ‘Bem Bom’, Carolina já grava a quarta temporada de ‘Golpe de Sorte’."Está a ser um ano de muito trabalho, mas estou muito feliz. É uma fase dura, mas vale a pena", finaliza.