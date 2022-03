Carolina Carvalho sensual e com muito brilho em nova produção Artista concilia projetos de representação em diferentes canais com a paixão pela moda.

Carolina Carvalho está cada vez mais sensual e popular no ecrã

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Aos 27 anos, Carolina Carvalho faz furor para lá do pequeno ecrã. Além dos projetos na representação, ‘A Serra’ (SIC) ou ‘A Rainha e a Bastarda’ (RTP 1), atualmente em exibição, a artista dá cartas no mundo da moda.



Esta é uma paixão que faz questão de conciliar com a sua atividade profissional e não esconde o seu gosto pela área. Recentemente, a jovem partilhou o resultado de uma produção fotográfica com um conjunto reduzido, em lantejoulas, que deixa evidente toda a sua elegância e sensualidade. "Não conseguia escolher então decidi postar todas", escreveu na legenda das fotografias, provando ter adorado o resultado. Os internautas compreenderam a indecisão da namorada de David Carreira, uma vez que não pouparam nos elogios à silhueta tonificada da atriz, que é cada vez mais acarinhada pelo público.

Mais sobre