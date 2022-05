Carolina Carvalho sensual em novo videoclipe de David Carreira

Carolina Carvalho sensual no vídeo ‘Baby Boo’

Foto: Direitos Reservados

Sónia Dias

Carolina Carvalho é a estrela do videoclipe ‘Baby Boo’, o novo single de David Carreira. Já disponível nas plataformas de streaming, a canção conta com a colaboração dos DJ Rich & Mendes e é uma ode de amor à musa do cantor."A dançar a noite inteira/Mais louca do que aparenta/Minha morena/Na minha cama a noite inteira/Quero voltar a ver-te bebé/Tu és a minha Baby Boo", diz o refrão do tema que irá integrar o próximo álbum de originais de David Carreira, intitulado ‘OYTO’.No videoclipe, Carolina Carvalho, de 27 anos, mostra toda a sua sensualidade a dançar ao som da música do namorado, de 30, que se juntou à atriz para um desafio de perguntas de olhos fechados no Instagram.Nele, os fãs ficaram a saber que David foi o primeiro a demonstrar interesse e que Carolina é a mais gastadora dos dois. Questionados sobre quem disse primeiro "amo-te", não houve consenso e cada um apontou para si próprio.