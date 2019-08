Carolina Carvalho: "Sentia-me muito frágil”

De bem com a vida e numa fase feliz com a série ‘Golpe de Sorte’, da SIC, Carolina Carvalho Santos revela que nem sempre foi assim e que no passado viveu um drama que abalou toda a família.



"Quando eu tinha 15 anos a minha irmã foi diagnosticada com leucemia [Simone]. Quando lhe foi diagnosticado, já estava num estado muito avançado. Ela teve de começar os tratamentos imediatamente e foi um grande choque para todos", recorda a namorada de David Carreira em entrevista ao programa ‘Alta Definição’, lembrando que na altura tentou ser forte mas que se sentia emocionalmente de rastos.





"Lembro-me de querer apoiar os meus irmãos, mas eu própria me sentia muito frágil".

Nesta fase dramática, Carolina recorda ainda que a avó também recebeu um difícil diagnóstico.



"Tentei sempre não chorar, mas houve dias em que foi muito difícil até porque nessa fase a minha avó descobriu que tinha um cancro do colo do útero. Estava uma a fazer radioterapia e outra quimioterapia. Foram três anos muito difíceis. A minha avó acabou por falecer, a minha irmã, felizmente, ficou bem".