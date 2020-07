Carolina Carvalho sobre relação com David Carreira: "Não nos enjoamos um do outro"

Carolina Carvalho abriu o coração para falar sobre a relação que mantém com David Carreira.



A atriz revelou que o período de confinamento que se atravessou devido ao surto do novo coronavírus fortaleceu a relação, e que o filho mais novo de Tony Carreira tem sido o seu principal apoio.











", disse à 'Caras', garantindo que viveram o melhor período namoro durante a quarentena.", afirmou ainda a artista da SIC, acrescentando que essa fase difícil só os fortaleceu enquanto casal.Em relação à vida profissional, Carolina Carvalho tem vivido uma fase feliz repleta de novos projetos. De volta às gravações da novela 'Golpe de Sorte', na SIC, vai ainda ser uma das protagonistas do filme 'Bem Bom', com estreia prevista para novembro.Além disso, continua a brilhar no mundo da moda, onde exibe a boa forma física que lhe vale rasgados elogios.