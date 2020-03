Carolina Deslandes abre o coração e fala sobre o autismo do filho: "Deixou de responder pelo nome"

A carregar o vídeo ...

Carolina Deslandes fala sobre autismo de Santiago

Carolina Deslandes revelou, em outubro do ano passado, que o filho mais velho, Santiago, de três anos, sofre de uma perturbação do espectro do autismo. O menino começou a dizer as primeiras palavras há pouco tempo, algo que deixou a cantora emocionada.Esta quinta-feira, dia 19 de março, Carolina deixou um vídeos nas sociais em que falou sobre a doença do filho. Antes de dar dicas aos pais, a intérprete de 'Amor para a Vida Toda' alertou sobre comentários descontextualizados que são feitos sobre autismo., afirma.

Carolina Deslandes confessa que recebe várias mensagens de pais preocupados com a possibilidade de os filhos também serem diagnosticados com autismo., começa por dizer.A cantora recorda que o filho começou a ter comportamentos estranhos, que a levaram a procurar respostas., Carolina Deslandes aconselha procurar um médico.. Outro pormenor que levou a Carolina Deslandes e ao marido Diogo Clemente ficarem preocupados foi quando o filho não reagia.Carolina Deslandes confortou os pais que tenham os filhos com o mesmo diagnóstico.Para além de Santiago, Diogo Clemente e Carolina Deslandes são pais de Benjamin, de dois anos, e Guilherme, de um.